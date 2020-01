Ramsey sugli anni all’Arsenal: «Sarò per sempre grato ai Gunners» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nella lunga intervista rilasciata a Sky Sport Aaron Ramsey ha parlato degli anni trascorsi all’Arsenal, club che l’ha lanciato nel calcio Aaron Ramsey ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport all’interno della trasmissione “I Signori del Calcio”. Queste le parole del gallese sugli anni passati all‘Arsenal. ARSENAL – «Sono andato lì quando avevo 17 anni, sono successe tante cose. Sono arrivato che ero solo un ragazzo e sono andato via come uomo. Sono grato per tutte le cose che mi hanno insegnato, gliene Sarò grato per sempre». WENGER – «Arsene Wenger è stato un grande allenatore, uno dei migliori. Ha vinto molti trofei con l’Arsenal cambiando la Premier League grazie al suo gioco e al suo modo di pensare. Faceva in modo che non avessi paura di uscire dalla comfort-zone per esprimere le tue qualità. Credeva in te, dava ai giovani giocatori ... Leggi la notizia su calcionews24

AleGobbo87 : RT @dariopergolizzi: A partire dai movimenti di Ramsey. Il gol dell'1-0 nasce da un errore forzato da un pressing uomo su uomo a ridosso de… - _grazy87 : RT @dariopergolizzi: A partire dai movimenti di Ramsey. Il gol dell'1-0 nasce da un errore forzato da un pressing uomo su uomo a ridosso de… - juve_grecchi : RT @dariopergolizzi: A partire dai movimenti di Ramsey. Il gol dell'1-0 nasce da un errore forzato da un pressing uomo su uomo a ridosso de… -