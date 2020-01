Ragnarok: il trailer della nuova serie Netflix ispirata alla mitologia norrena (Di venerdì 10 gennaio 2020) Netflix ha condiviso online il trailer della nuova serie Ragnarok, in arrivo in streaming il 31 gennaio. Ragnarok, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, è la nuova serie Netflix in arrivo il 31 gennaio sulla piattaforma di streaming che è ispirata alla mitologia norrena, offrendone però un approccio contemporaneo. Nel video si vede il giovane protagonista scoprire a sorpresa di avere dei poteri inattesi, mentre intorno a lui iniziano ad accadere degli eventi inaspettati e molto pericolosi. La trama di Ragnarok anticipa: "Una piccola città norvegese caratterizzata da inverni miti e alluvioni violente sembra essere destinata a un nuovo Ragnarok, a meno che qualcuno non intervenga." Nella mitologia norrena, il Ragnarök è l'equivalente della fine ... Leggi la notizia su movieplayer

