Raggi esulta per il nuovo Apple store, ma è polemica: “La sindaca non ha alcun merito” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Denuncia il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi: "Che bisogno ha il sindaco di Roma di taroccare anche il semplice annuncio dell'apertura del nuovo megastore Apple in centro? Perché Virginia Raggi deve propalare fake news anche semplicemente per annunciare l'apertura del nuovo negozio a Via del Corso?" Leggi la notizia su fanpage

