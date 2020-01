Quirinale: domenica cambio della Guardia d’Onore fissato alle 16 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma – domenica 12 gennaio 2020, alle ore 16.00 si terra’ il tradizionale cambio della Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, al termine del quale la Banda dell’Aeronautica Militare eseguira’ un concerto di cui si indica il programma: P. Linke: Folies berger; M. Hempel: Laridah; C. Walter: Neige d’avril; J.P. Sousa: The Thunderer; A. Di Miniello: Marcia d’ordinanza A.M. L'articolo Quirinale: domenica cambio della Guardia d’Onore fissato alle 16 proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

