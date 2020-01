‘Questa va in Africa per trom**re..’: Striscia la Notizia, il fuorionda da censura da Barbara D’Urso [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ficarra e Picone tornano a Striscia la Notizia ed è già successo Dopo tre mesi di conduzione di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, al timone di Striscia la Notizia sono tornati Ficarra e Picone. I due comici palermitani, reduci dal successo nei botteghini italiani con il loro film Il Primo Natale, ora hanno risollevato le sorti del tg satirico di Antonio Ricci. Infatti nelle ultime settimane gli ascolti tv si erano un po’ abbassati perdendo ogni sera col diretto competitor, ovvero I Soliti Ignoti – Il Ritorno con Amadeus. Da una settimana i dati Autitel sono aumentati per la rete ammiraglia Mediaset, tuttavia non c’è stato ancora il sorpasso. Il fuorionda di Patrizia De Blanck a Pomeriggio Cinque Qualche giorno fa a Striscia la Notizia è stato mandato in onda un servizio molto particolare che riguarda due opinioniste di Barbara D’Urso. Il fuorionda riguarda una ... Leggi la notizia su kontrokultura

