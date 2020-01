Quanto ci manca David Bowie: campane, uscite postume e graphic novel nel quarto anniversario dalla sua morte – Le immagini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nel quarto anniversario della morte di David Bowie – era il 10 gennaio 2016 – sono state lanciate innumerevoli iniziative e progetti in tutto il mondo per render omaggio al Duca Bianco. È l’eredità di una leggenda musicale e generazionale che sopravvive e si rafforza col tempo, confermando sempre più di aver lasciato un’impronta indelebile nella musica, così come nella cultura e nella società contemporanea. Le campane Per render omaggio all’artista britannico, alcuni giorni fa, dai campanili di Zuiderkerk, la prima chiesa protestante di Amsterdam, risalente al 17esimo secolo, immortalata in un dipinto di Monet e luogo di sepoltura di tre dei quattro figli di Rembrandt, è stata fatta risuonare Life on Mars?, tratta dall’album Hunky Dory del 1971. Il tuo browser non supporta il tag iframe uscite pustume La Parlophone Records, nei giorni scorsi, ha annunciato ... Leggi la notizia su open.online

