Quali sono i siti culturali dell’Iran che Trump ha minacciato di attaccare? (Di venerdì 10 gennaio 2020) La moschea dello Sciecco Loftollah (Immagine: Mohammad Hassan Forouzanfar) Una bandiera bianca sui monumenti più importanti dell’Iran. È la risposta al presidente americano Donald Trump che soltanto qualche giorno fa, durante l’escalation di tensione fra Usa e Iran, aveva minacciato, ovviamente su Twitter, di voler colpire luoghi di “altissimo livello per la cultura iraniana”. Non si è fatta attendere la replica dell’Unesco – e lo stesso Trump, a distanza di ore, aveva parzialmente ritrattato – ma se ne è parlato abbastanza perché i siti Unesco della fu Persia diventassero un argomento di dominio pubblico. L’artista e architetto iraniano Mohammad Hassan Forouzanfar ha pensato di realizzare dieci immagini dove una bandiera bianca sventola su dieci tra i monumenti più cari all’Iran, la maggior parte dei Quali figura proprio nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità stilata ... Leggi la notizia su wired

