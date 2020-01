Psr, aiuti alla promozione, c’è la proroga: domande fino al 31 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sostegno all’informazione e alla promozione svolte da associazioni di produttori: con decreto dirigenziale numero 2 è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle istanze a valere sulla tipologia 3.2.1 del Psr Campania. Il nuovo termine per il rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian è fissato per le ore 16 del 31 gennaio 2020. Con il bando la Regione mette a disposizione delle associazioni di produttori 2,7 milioni di euro per realizzare, sul mercato nazionale e comunitario, azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari che rientrano nei regimi di qualità previsti dalla normativa comunitaria, tra cui i prodotti agroalimentari Dop, Igp e Stg nonché le denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo. L’obiettivo è favorire l’incremento delle quote di mercato delle produzioni agricole ed ... Leggi la notizia su ildenaro

