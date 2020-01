Prossima giornata Ligue 1: orari partite, calendario e diretta tv (Di venerdì 10 gennaio 2020) Prossimo giornata Ligue 1: orari partite, calendario e diretta tv La 20esima giornata di Ligue 1 inizierà venerdì 11 gennaio con il big match Rennes-Marsiglia, mentre chiuderà il programma PSG-Monaco di domenica sera. Andiamo di seguito a vedere quali partite comporranno il turno. LEGGI ANCHE: Prossima giornata Premier League: orari partite, calendario e diretta tv Prossima giornata Ligue 1: l’anticipo del venerdì Rennes-Marsiglia sarà il big match del venerdì sera. I padroni di casa sono reduci da cinque vittorie consecutive, trovandosi al terzo posto in classifica dietro proprio l’OM. Gli ospiti cercheranno la vittoria su un campo difficile per tenere a distanza i rossoneri. Il programma del sabato Bordeaux-Lione. Entrambe a pari punti, le due squadre sono alla ricerca di una vittoria per risollevare la loro classifica. I girondini vogliono riconquistare ... Leggi la notizia su termometropolitico

vaticannews_it : #3gennaio Messaggio di #PapaFrancesco per la prossima Giornata mondiale del malato. La vita va difesa dal concepime… - Tina74493195 : RT @ChiaraRames97: Sarà l'ultima della giornata ? La prossima potrebbe essere la causa del mio decesso - NumeroDiez_10 : Come ogni venerdì i nostri consigli su chi schierare e chi evitare al #Fantacalcio durante la prossima giornata di… -