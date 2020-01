Proporzionale puro? Il male minore forse ma pur sempre un male (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ho letto con interesse ricostruzioni, commenti e analisi di autorevoli colleghi e giornalisti sulla proposta di legge elettorale depositata ieri alla Camera e condivisa da larghissima parte della maggioranza. Si tratta, in breve, di un modello puramente Proporzionale con una soglia del 5% ed il diritto di tribuna riconosciuto ai partiti che la oltrepassano almeno in due regioni alla Camera e in una al Senato. Qualcuno ha parlato più o meno criticamente di ritorno al passato, altri di un necessario freno alla teoria dei “pieni poteri” rivendicata dal Papeete solo qualche mese fa. Nel Partito Democratico in molti hanno difeso l’impostazione del testo a firma Brescia, da un lato come il male minore alle condizioni date, dall’altro come positiva soluzione alla frammentazione del quadro politico in atto (cosa che se fosse vera sarebbe molto positiva, visto il ... Leggi la notizia su huffingtonpost

