Prima eclissi lunare dell’anno: si vedrà anche a Napoli (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Per la giornata di oggi, 10 gennaio, è prevista la Prima eclissi lunare del nuovo anno. Il pianeta satellite della terra sarà così parzialmente coperto da una specie di velo per circa 4 ore. L’evento dall’Italia sarà visibile già dalle 18. Grazie al meteo sul capoluogo campano, che per la giornata di oggi non porta cielo nuvoloso, si potrà assistere alla meravigliosa eclissi lunare anche da Napoli. L'articolo Prima eclissi lunare dell’anno: si vedrà anche a Napoli proviene da AntePrima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

