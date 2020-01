Pretende 20mila euro di pizzo: preso uomo del clan Contini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nella mattinata dell’8 gennaio scorso, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, personale della Squadra Mobile (Sco) ha dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa in data 16 dicembre 2019 dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di: Paolo D’Anna, nato a Napoli l’11 marzo del 1975, pregiudicato, indagato per diverse ipotesi di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La misura cautelare in parola compendia gli esiti di indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile in ordine ad attività estorsive poste in essere, per conto del clan Contini, ai danni di due distinti commercianti del centro cittadino. Invero, nello scorso mese di agosto, D’Anna, accompagnato da un soggetto non identificato, ha richiesto, in ... Leggi la notizia su anteprima24

