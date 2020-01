Presidente commissione commercio di Roma aggredito in Piazza Campidoglio dagli ambulanti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Andrea Coia (M5s), Presidente della commissione commercio capitolina, è stato aggredito fuori dal Campidoglio da alcuni ambulanti. “Dopo un incontro in Campidoglio - racconta Coia - sul tavolo del decoro e sulla sistemazione degli ‘urtisti’ (una particolare categoria di ambulanti che sta protestando per lo spostamento delle loro attività da alcune zone del centro di Roma - ndr) sono sceso in Piazza e lì sono stato prima accerchiato da alcuni urtisti e poi aggredito. Uno di loro mi ha dato una testata sull’orecchio, mentre un altro mi strattonava per lo zaino”. “Mi hanno insultato e minacciato, sporgerò denuncia”, prosegue Coia.Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Stiamo cercando di portare decoro e legalità in città spostando alcune bancarelle posizionate ... Leggi la notizia su huffingtonpost

