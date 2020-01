Prescrizione, il lodo Conte ricompone la maggioranza. Verini (Pd): “Incostituzionale? Per ora opinioni”. Grasso: “Vediamo come è scritto” (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’hanno ribattezzato il lodo Conte ed è l’idea proposta dal presidente del consiglio per mediare tra le forze della sua maggioranza. In pratica consiste in due meccanismi diversi della Prescrizione a seconda che gli imputati siano stati condannati o assolti alla fine del processo di primo grado. Nella prima opzione, cioè quando l’imputato è stato condannato, è probabile che continui a valere il principio introdotto dalla riforma entrata in vigore l’1 gennaio: dopo la fine del processo di primo grado la Prescrizione si blocca. Nella seconda opzione, invece, si ragiona su uno stop a tempo – Prescrizione congelata solo per alcuni mesi – o addirittura per il normale decorso dei termini. Ma un meccanismo del genere non è incostituzionale? È questo l’interrogativo principale che rimane inevaso nel day after dell’ultimo vertice sulla giustizia. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Prescrizione, il lodo Conte ricompone la maggioranza. Verini (Pd): “Incostituzionale? Per ora opinioni”. Grasso: “… - fattoquotidiano : Prescrizione, il lodo Conte ricompone la maggioranza. Verini (Pd): “Incostituzionale? Per ora opinioni”. Grasso: “V… - Giuggio72684862 : RT @XlegioneFELIX: ++PER COMINCIARE UN 2020 A 5??++ Processo 'Lodo Mondadori' Berlusconi, accusato di aver pagato dei giudici per una pron… -