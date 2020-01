Popolare di Bari, Gualtieri: “Rilancio entro metà anno. Chi ha depositi è garantito, spero in incentivi per piccoli azionisti” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La ristrutturazione e il rilancio della Banca Popolare di Bari avverranno “entro la metà dell’anno”. Questa la posizione del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che venerdì ha parlato in audizione alla commissione Finanze della Camera. Il titolare del Tesoro è stato sentito sulla crisi dell’istituto di credito e ha auspicato un piano “robusto” per il rilancio. Inoltre ha escluso che i depositanti possano essere danneggiati e si è augurato la previsione di “incentivi a favore di piccoli azionisti”. Il “progetto” di ristrutturazione di PopBari, ha spiegato Gualtieri, “prevede a regime la trasformazione della banca in società per azioni con la copertura delle perdite che emergeranno a seguito delle valutazioni dei commissari e dell’ispezione della Banca d’Italia”. Successivamente avverrà la ricapitalizzazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Popolare di Bari, Gualtieri: “Rilancio entro metà anno. Chi ha depositi è garantito, spero in incentivi per piccoli… - RitaB66743159 : RT @VittorioDeSant7: PERCHÉ I LADRI RESPONSABILI DEL CRACK BANCARIO NON SONO IN CARCERE? VERGOGNOSA MAGISTRATURA Popolare Bari, Gualtieri:… - TutteLeNotizie : Popolare di Bari, Gualtieri: “Rilancio entro metà anno. Chi ha depositi è garantito, spero… -