Popolare di Bari, audizioni in Commissione Finanze per il decreto-legge per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno. La diretta (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Commissione Finanze, presso la Sala del Mappamondo, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, svolge le seguenti audizioni: ore 8.30 rappresentanti dell’Associazione vittime del salva-banche e dell’Associazione avvocati dei consumatori (AdC); ore 8.50 rappresentanti della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal) e della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi). Segui la diretta. L'articolo Popolare di Bari, audizioni in Commissione Finanze per il decreto-legge per il sostegno del sistema creditizio del Mezzogiorno. La diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

