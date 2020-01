Pontecagnano Faiano, sport gratuito per bambini e ragazzi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – sport gratuito per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. Ci sarà tempo fino al 12 gennaio 2020 per aderire al progetto destinato ai giovani del territorio.Le lezioni, che prevederanno attività di base, judo, basket e fitness, si terranno presso la palestra dell’I.C. A. Moscati ed il centro sportivo Body Art, entrambi in Via della Repubblica a Faiano. I giorni selezionati sono il martedì ed il giovedì, dalle 16.30 alle 17.30, per la durata di venti settimane. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, CONI Italia, Asi, Comune di Pontecagnano Faiano e l’Associazione sportiva Cultura Funzionale del Corpo, vuole essere un valido strumento di supporto ai nuclei familiari che non siano nelle condizioni economiche di garantire ai figli un percorso di crescita sano dal ... Leggi la notizia su anteprima24

