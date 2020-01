Pompeo ordina nuove sanzioni contro l’Iran, dopo attacco (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milano, 10 gen. (askanews) – Le sanzioni Usa contro l’Iran sono già decise. A confermarlo il capo della diplomazia a stelle e striscie Mike Pompeo in una conferenza stampa, alla fine di una giornata intensa e complicata. Proprio mentre Cnn afferma che è stato Pompeo il motore della decisione del presidente Donald Trump di uccidere il generale iraniano Qasem Soleimani “fuori dal campo di battaglia”. Sempre in conferenza Pompeo ancora una volta ha eluso i dettagli su quell'”attacco imminente” che l’amministrazione sostiene che Soleimani stesse tramando, dicendo solo “stava per succedere” e poi è passato alle domande successive. Secondo Cnn il segretario di stato è sempre stato concentrato sul generale iraniano e le sue responsabilità, tanto da aver persino cercato di ottenere – senza successo – un visto per l’Iran ... Leggi la notizia su notizie

Affaritaliani : Pompeo ordina nuove sanzioni contro l'Iran, dopo attacco - notizieit : Pompeo ordina nuove sanzioni contro l’Iran, dopo attacco - PinoSancris : RT @PSardinio: Er fatto che Pompeo abbia parlato con tutti i ministri degli Esteri alleati escluso er nostro nun me pare poi na cosa così p… -