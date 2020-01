PlayStation nomina l'ex Microsoft e Dell Veronica Rogers nuovo senior vice president of business operations (Di venerdì 10 gennaio 2020) La veterana ex Dell e Microsoft, Veronica Rogers, è entrata a far parte di PlayStation come senior vice president of business operationsIl nuovo ruolo fa parte Della riorganizzazione di Sony Interactive Entertainment dalla sua precedente struttura regionale a un "sistema globale unico". Riferirà al presidente e CEO Jim Ryan.Rogers guiderà la strategia go-to-market di PlayStation e il suo mandato include la gestione Delle operazioni di vendita sia fisiche che digitali, nonché dei crescenti servizi di abbonamento di PlayStation, come PlayStation Plus e PlayStation Now.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

