'Piatek-Tottenham, accordo col Milan'/ L'agente smentisce, Pioli: 'É a disposizione' (Di venerdì 10 gennaio 2020) Piatek, addio Milan? Calciomercato news: trovata l'intesa fra il club meneghino e quello londinese secondo la stampa inglese, ma l'agente smentisce tutto. Leggi la notizia su ilsussidiario

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Tottenham chiede #Piatek. La situazione - AlfredoPedulla : Dall’#Inghilterra: accordo e visite per #Piatek al #Tottenham - AntoVitiello : L'interesse del #Tottenham per #Piatek è reale, ma non c'è ancora accordo col #Milan e con il giocatore. Restano in… -