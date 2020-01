Perché Meghan Markle guadagnerà 1 milione di dollari al giorno: la strategia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Principe Carlo minaccia di ‘tagliare la paghetta’ ad Harry, ma per Meghan Markle la prospettiva finanziaria sembra essere decisamente più florida. “Megxit”: lo scandalo rosa è diventato nell’arco di poche ore un ironico neologismo, e per gli esperti dell’International Advertising Association (IAA) la mossa di Meghan (e Harry) è stata tutt’altro che una scelta ‘ormonale’ dagli effetti disastrosi. Non solo la Markle sembra essere a capo dell’operazione d’indipendenza messa in atto da lei e suo marito il Principe, ma con questa strategia ha dato prova di straordinaria intelligenza. E questo non fa che accrescere il suo indice di consenso. È così che Harry, e in particolar modo Meghan, diventeranno ricchissimi. Meghan Markle sarà la campionessa d’incassi del decennio “Sponsor, contratti hollywoodiani e una carriera ... Leggi la notizia su velvetgossip

