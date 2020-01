Pellezzano, Lega e Forza Italia incalzano il sindaco (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPellezzano (Sa) – Il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Pellezzano” incalza l’Amministrazione comunale sui temi della gestione rifiuti, della ‘partecipata’ Pellezzano servizi e della chiusura del punto informativo. Tiziano Sica (Lega) e Angelo Avallone (Forza Italia) – in foto – spiegano: “Ad oggi non sono stati resi noti l’elenco dei dipendenti, dei fornitori, dei creditori, dei mezzi e delle attrezzature della società partecipata ‘Pellezzano Servizi’. Nonostante le nostre sollecitazioni mancano le le fatture di acquisto relative al biennio 2018-2019″. Reiterata la richiesta di “sopralluogo presso l’isola ecologica di via Lago delle Fratte”, i due consiglieri chiedono lumi circa “la segnaletica fatiscente, la mancata riqualificazione delle aree ... Leggi la notizia su anteprima24

Pellezzano Lega Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pellezzano Lega