Paziente operato al cuore sotto ipnosi | è la prima volta “Non ho mai sentito dolore È

Paziente prende fuoco in sala operatoria : morta dopo una settimana di agonia : Una donna è morta dopo una settimana di agonia , dopo essere stata avvolta dalle fiamme in sala operatoria durante un’operazione per un cancro al pancreas: è accaduto in Romania. La 66enne si trovava sul lettino, ed era stata trattata con un disinfettante a base di alcol che a contatto con un bisturi elettrico ha preso fuoco , ustionandola gravemente. Oltre il 40% del suo corpo è stato bruciato: è sopravvissuta una settimana in ...

Animazione Sospesa : Paziente operato per la prima volta : Paziente operato per la prima volta in Animazione Sospesa Solo qualche anno fa l’Animazione Sospesa era considerata solo fantascienza, ma adesso per la prima volta è diventata realtà grazie ad un intervento negli USA . L’Animazione Sospesa, conosciuta anche come ibernamento o ibernazione è stata sempre accostata per sostenere lunghi viaggi spaziali, che consiste nel ridurre […] L'articolo Animazione Sospesa: Paziente operato per la ...