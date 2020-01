Pattinaggio artistico, Panfilova-Rylov si impongono nello short delle coppie alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono cominciate nel segno della Russia le competizioni del Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in scena a Losanna (Svizzera) fino a mercoledì 22 gennaio. Dopo lo short delle coppie a posizionarsi provvisoriamente sul gradino più alto del podio sono stati infatti i favoriti della vigilia Apollinariia Panfilova-Dmitry Rylov, dominatori assoluti della gara grazie a una performance eseguita senza sbavature di rilievo. Gli allievi di Pavel Sliusarenko e Valentina Tiukova, freschi vincitori delle Finali Junior Grand Prix di Torino, si sono imposti nettamente sulla concorrenza confezionando un programma di alto livello, impreziosito da un ottimo triplo twist, realizzato con pregevole entrata e chiamato di livello 4, dal doppio axel in parallelo oltre che dal triplo flip lanciato. Snocciolando senza patemi sia il sollevamento reverse lasso (livello 4) che la spirale, ... Leggi la notizia su oasport

