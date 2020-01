Parmitano in videochiamata dallo spazio confessa al premier Conte: “Ho rischiato la vita per dell’acqua nel casco” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Ogni passeggiata spaziale ha sempre un’altissima componente di rischio, basti pensare che sei anni fa un’avaria alla mia tuta spaziale ha causato un’infiltrazione di acqua nel casco, mettendomi a rischio di perdere la vita“. Così l’astronauta Luca Parmitano ha confessato al premier Giuseppe Conte, durante una videochiamata dallo spazio con Palazzo Chigi, la sua disavventura che l’ha portato a rischiare la vita. “Sebbene le tre passeggiate spaziali di questa missione abbiano un livello di difficoltà molto superiore, non hanno avuto nessuna difficoltà tecnica, se non quella del lavoro stesso, messo in atto per la prima volta e progettato esclusivamente per questa attività”, ha detto Parmitano che ha poi ricordato il suo messaggio alle generazioni future, già comunicato in altri collegamenti video. “La responsabilità si avverte chiaramente, credo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

