Parigi, identificato il minore trovato morto nel carrello di un aereo Air France: era uno studente di 14 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthélémy, aveva 14 anni ed era uno studente il ragazzino trovato morto mercoledì mattina nel carrello di un aereo di Air France decollato da Abidjan, in Costa d’Avorio, e atterrato all’aeroporto Parigino di Roissy Charles de Gaulle. L’identificazione, confermata anche dai genitori, arriva due giorni dopo la scoperta del corpo: secondo le autorità ivoriane, “il 14enne è nato il 5 febbraio 2005 a Yopougon, grande quartiere popolare di Abidjan, in Costa d’Avorio, ed era allievo della classe 4a in una scuola situata a Niangon Lokoua“, come riporta un comunicato del ministero dei Trasporti dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza dell’aeroporto di partenza. Dalle immagini di vede anche che “Ani Guibahi Laurent Barthélémy era riuscito ad entrare nel vano del carrello pochi minuti prima del decollo – precisa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Segnale_Orario : RT @LaStampa: Il giovane aveva 14 anni ed abitava ad Abidjan. - cd_00001 : RT @LaStampa: Parigi, identificato il ragazzino della Costa d’Avorio trovato morto nel carrello di un aereo - SBadfrozen : RT @LaStampa: Il giovane aveva 14 anni ed abitava ad Abidjan. -