Pallamano: Italia fermata sul 26-26 dal Kosovo nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2021 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Termina con un pareggio amaro la prima partita della Nazionale Italiana di Pallamano maschile nelle qualificazioni ai Mondiali 2021, arrivato al Pala Tedeschi di Benevento contro il Kosovo, per 26-26, al termine di una sfida molto equilibrata in tutta la sua durata, senza allunghi decisivi da parte di entrambe le compagini. Avvio di gara che segna il leitmotiv che durerà per tutti i sessanta minuti, con gli azzurri capaci di trovare il primo doppio vantaggio della partita solamente al nono minuto, grazie alle magie di uno straordinario Stefano Arcieri, tra i migliori del match, andando a segno anche sull’8-5, raggiungendo la distanza massima della prima frazione. A questo punto il Kosovo aggiusta la difesa, mentre cerca e trova ripetutamente le vie centrali in fase offensiva, conquistando molti tiri dai sette metri, tutti convertiti da Valon Dedaj, il più pericoloso della squadra ... Leggi la notizia su oasport

