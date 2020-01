Pakistan, bomba in una moschea: 13 morti e 19 feriti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono 13 le vittime, tra cui un alto ufficiale di polizia, di una potente esplosione che ha fatto tremare una moschea nel Pakistan nord-occidentale, a Quetta, capoluogo e maggiore centro della provincia del Belucistan e del distretto omonimo. Diciannove, invece, sono i feriti. A riportarlo sono i media locali che citano la polizia. L’esplosione sarebbe avvenuta alla fine della preghiera. Nessun gruppo ha rivendicato l’attacco morti e feriti sono stati trasferiti all’ospedale locale. Ora si cerca di accertare la natura dell’esplosione. Nessun gruppo, infatti, ha finora rivendicato la responsabilità dell’attacco. I precedenti A Quetta si verificano regolarmente episodi analoghi: il 7 gennaio, ad esempio, almeno due persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite nell’esplosione di ordigni improvvisati contro un veicolo ... Leggi la notizia su open.online

