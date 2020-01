Pago gela Serena Enardu al GF Vip: “Non mi va di averti qui” (Di sabato 11 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: Pago non vuole Serena Enardu nella Casa? La rivelazione choc E’ appena iniziata una nuova puntata del GF Vip di Alfonso Signorini. E all’inizio c’è stato il tanto atteso confronto tra Serena Enardu e Pago. Difatti la donna è entrata nella casa più spiata dagli italiani per chiedere scusa al suo ex fidanzato, facendogli capire che vorrebbe riprovarci. Ma le sorprese per Pago non sono finite qua. Difatti il conduttore del Grande Fratello Vip gli ha comunicato di aver aperto un televoto per chiedere ai telespettatori se far rimanere Serena Enardu una settimana nella Casa di Cinecittà. A quel punto quest’ultima ha domandato all’uomo se sarebbe contento di questa eventualità. E quest’ultimo, evidentemente imbarazzato e con un sorriso stampato sul volto, ha dapprima risposto di no, e successivamente ha rivelato: “Una settimana ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomblog : GF Vip Pago gela Serena Enardu: “Ho bisogno di tempo per me non per noi” - #Serena #Enardu: #bisogno #tempo - 2010_gela : @Corriere La RAI non si piega nemmeno a te e al tuo partitino Iv,io la pago per essere libera e mi voglio illudere che lo sia -