Pago bacia Adriana Volpe in diretta: il primo bacio al Grande Fratello [FOTO] (Di venerdì 10 gennaio 2020) Arriva già il primo bacio! Il “Grande Fratello Vip” parte in quarta con una super notizia: Pago ha baciato Adriana Volpe! Una vera e propria bomba che potrebbe già stravolgere gli equilibri della casa. A volerli vedere labbra contro labbra è stata Antonella Elia, già superstar di questa nuova edizione. E Serena? E appunto, Serena Enardu? Stasera il pubblico deciderà se l’incontro tra Pago e Serena dovrà esserci, ma con questi propositi ci aspettiamo una puntata davvero, davvero, scoppiettante! L'articolo Pago bacia Adriana Volpe in diretta: il primo bacio al Grande Fratello FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

Affaritaliani : Guarda chi si bacia nella Casa Ecco il video dei 2 concorrenti - StarkFrenchie : RT @whereaewmyrings: PAGO CHE BACIA ADRIANA E SERENA CHE VEDE TUTTO???? #GFVIP - whereaewmyrings : PAGO CHE BACIA ADRIANA E SERENA CHE VEDE TUTTO???? #GFVIP -