Pagani, caos politico ed amministrativo: la ribellione dei consiglieri (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiPagani – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma dei consiglieri comunali Salvatore Bottone, Assunta Terracina, Rita Greco, degli ex consiglieri Comunali Salvatore Visconti, Francesco Ingenito, Antonio Tortora, Pasquale Sorrentino, Nicola Padovano, Alfredo Amendola e degli ex Assessori Comunali Raffaele La Femina, Gerardo Palladino, Mariastella Longobucco, Biagio Napoletano. “L’ultima nota a firma del Segretario Generale del Comune di Pagani, rappresenta un quadro desolante ed ora veramente preoccupante, di questa pseudo-amministrazione. Quando un Segretario Comunale di un ente pubblico afferma a più riprese, che si sono adottati provvedimenti ed approvato delibere in violazione alle più elementari Leggi di contabilità, senza tener conto neanche dei pareri sfavorevoli dei Revisori dei Conti ci lascia tanta amarezza. ... Leggi la notizia su anteprima24

