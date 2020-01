Paga 500 euro per far uccidere il marito | Arrestata una romena di 32 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull’omicidio di un romano di 63 anni, ucciso in Romania il 30 dicembre. Era stato colpito a calci, pugni e bastonate. Arrestata la moglie romena, che ha commissionato l’omicidio, e gli esecutori materiali, entrambi di 22 anni Un omicidio commesso in cambio di 500 euro. La terrificante … L'articolo Paga 500 euro per far uccidere il marito Arrestata una romena di 32 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

