Outdoor | Salerno sperimenta nuovi modelli educativi VIDEO

Salerno – Innovativi sistemi di educazione: se ne è discusso al Salone dei Marmi di Palazzo di Città in un articolato convegno dal titolo "Outdoor education – Tra teorie e best praticts", organizzato dallo SCISAR e che ha visto la partecipazione degli istituti scolastici Alfano I, del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, dell'IC di Vietri sul Mare, dell'Istituto Calcedonia e dell'Istituto Matteo Mari. Presenti il Comune (Eva Avossa), la Regione (Franco Picarone), l'Asl (Rosa Zampetti) e l'Università di Bologna (professore Roberto Farnè). Il pomeriggio di approfondimento ha avuto l'obiettivo di proporre lo sviluppo di nuove tecniche di insegnamento e di apprendimento fuori dalle mura della scuola. All'aria aperta, in riva al mare, sui prati o sulle nostre montagne oppure, come ha ...

