Oroscopo Branko oggi, venerdì 10 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 gennaio 2020: Ariete Cari Ariete, la Luna piena in Cancro promette nuovi amori, concedetevi un appuntamento soprattutto se siete soli e avete voglia di sperimentare nuove conoscenze, avrete la protezione di Marte e Venere. Qualche turbolenza in famiglia, il lavoro invece parte con nuove iniziative, ma le collaborazioni toccano un punto critico, attenzione alle questioni legali. Toro Giorno vincente secondo Branko per il Toro, sarete baciati dalla fortuna in ogni aspetto e in ... Leggi la notizia su tpi

