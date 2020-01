Oroscopo Branko 10 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 10 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi del Toro sarà una giornata vincente, invece, per le persone dei Pesci sarà erotica. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 simboli zodiacali. Branko Oroscopo 10 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – Appuntamento d’amore sotto la Luna piena in Cancro per i cuori solitari. Nel campo lavorativo e pratico, portate avanti le vostre iniziative già ben avviate. Nel campo professionale, invece, si respira aria di inquietudine. Massima attenzione alle questioni di carattere legale, burocratico. Toro – Giornata vincente in tutti i settori della vita. Peccato che la Luna piena duri solo 24 ore, ma non dovete preoccuparvi. Nei prossimi giorni avrete tante occasioni per trovare nuovi amori. In questo weekend, Mercurio ... Leggi la notizia su kontrokultura

