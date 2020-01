Orario di lavoro in Finlandia: quando la notizia fake è l’ultimo dei problemi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il fatto: qualche giorno fa sui giornali italiani ed esteri è rimbalzata la notizia per cui il governo della giovane premier finlandese Sanna Marin si stesse accingendo a ridurre l’Orario di lavoro da 40 a 24 ore (cioè 6 ore per quattro giorni a settimana). La notizia è un fake, per chi volesse conoscerne i particolari suggerisco la ricostruzione del bravo David Puente su Open. Ma non è mia intenzione annoiarvi con i soliti concetti scritti e ripetuti più volte a proposito delle fake news. Cadere nel tranello di una notizia falsa, in alcuni specifici casi, ci può stare. Il problema è un altro. Il problema è la totale mancanza di senso critico dei giornalisti italiani, mi riferisco soprattutto alle grandi testate, permeati da una mentalità populista e stracciona che è il perfetto contro altare di quella dei nostri politici (da destra a sinistra senza distinzioni). Supponiamo che la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

CarloStagnaro : Volete sapere perché la riduzione dell'orario di #lavoro non funziona - e rischia di ridurre l'occupazione? Leggete… - beppe_grillo : IN #SVIZZERA IL TRAGITTO CASA-UFFICIO È ORARIO DI #LAVORO Dal primo gennaio, i funzionari federali svizzeri sono st… - repubblica : Svizzera, per gli impiegati pubblici il tragitto casa-ufficio entra a far parte dell'orario di lavoro -