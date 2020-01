Orange Is The New Black e i 5 dubbi amletici rimasti dopo il finale (Di venerdì 10 gennaio 2020) La saga di Orange Is The New Black si è conclusa a luglio 2019 con una stagione che oseremmo definire formativa: un'occasione di dirsi addio, di imparare a sperare e lasciar andare tra fiumi di lacrime e tenerezza. Con la consueta arguzia e un'inesauribile carica emotiva la serie ha chiuso il cerchio attorno al suo nucleo di personaggi principali, segnandone i destini o quantomeno indirizzandoli. Una buona parte di essi ha scovato una direzione da imprimere alla propria vita, altri si sono visti chiudere le porte in faccia dalla sorte, altri ancora sono usciti tristemente sconfitti dalle proprie battaglie contro il sistema o l'esistenza in genere. Ciò non toglie che gli eventi con cui si è conclusa abbiano lasciato spazio a domande e dubbi, sorti proprio per la natura aperta del finale di Orange Is The New Black. Eccone alcuni che, pur non intaccando l'eredità della serie, ... Leggi la notizia su optimaitalia

