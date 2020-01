Oltre 70 migranti dispersi in mare, Alarm Phone: “Open Arms li ha cercati senza successo” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Alarm Phone ha denunciato la presenza di una settantina di persone in difficoltà in mare: di loro si sarebbero perse le tracce. L'ong spagnola Open Arms, che ha dato il cambio alla nave Sea Watch, è stata avvisata del possibile naufragio, ma non ha potuto fare niente per localizzare il barcone. Leggi la notizia su fanpage

