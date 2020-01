Oltre 200 Gallerie Rischiano di Crollare, L’Allarme del Ministero delle Infrastrutture (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Ministero delle Infrastrutture fa sapere, tramite un dossier realizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, che in Italia ben 200 Gallerie Rischiano di Crollare. 105 sono su tratti in concessione ad Autostrade per l’Italia, 90 ad altre società. La relazione era stata redatta due mesi prima il crollo nella galleria Bertè avvenuto il 30 dicembre ed è ora venuta fuori in tutta la sua drammaticità. La quasi totalità delle Gallerie esaminate non sono a norma per quanto riguarda i parametri di sicurezza: non sono impermeabili alle infiltrazioni d’acqua, non presentano validi sistemi di sicurezza come le vie di fuga o di allarmi antincendio, ecc. E, cosa ancora più grave, non c’è nessuno che controlli. Le strutture a rischio si concentrano soprattutto nelle zone del Piemonte, della Liguria e dell’Emilia Romagna. Solo per citarne alcune ci sono la Mottarone, la Coronata, la ... Leggi la notizia su youreduaction

gattorosarosa : RT @BLQairport: Per il periodo 2019-2023 l’Aeroporto di Bologna investirà oltre 200 milioni di euro per migliorare i servizi offerti ai pas… - andreaarma : #Libia L’Europa è inesistente l’Italia è evanescente, prima ne prendiamo atto meglio sarà. È assurdo oggi pensare d… - romasulweb : Sanità, al Policlinico Umberto I 'oltre 200 bambini affetti da malattie rare senza assistenza specialistica' -