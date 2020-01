Olimpiadi di Tokyo 2020 eco-sostenibili, i letti degli atleti sono di cartone (Di venerdì 10 gennaio 2020) Le Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 luglio al 9 agosto saranno eco-sostenibili. A tal proposito gli atleti che prenderanno parte ai Giochi dormiranno su dei letti molto particolari, costruiti in cartone. Si tratterà di creazioni speciali, capaci di sostenere pesi importanti e completamente riciclabili. Anche le medaglie e i podi saranno realizzati sfruttando materiali riciclati. Leggi la notizia su fanpage

