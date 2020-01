Nuove sanzioni degli Usa, Trump accusa l’Iran di essere «il principale sponsor del terrorismo nel mondo» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato l’imposizione di Nuove sanzioni contro l’Iran dopo l’attacco missilistico alle basi americane in Iraq. Nell’ordine esecutivo il presidente accusa il paese di essere «il principale sponsor del terrorismo», colpisce diversi settori economici e 8 dirigenti di Teheran che sembrerebbero coinvolti nel raid in Iraq. Nuove sanzioni degli Usa, Trump accusa l’Iran di essere «il principale sponsor del terrorismo nel mondo» LEGGI ANCHE> I poteri di Trump limitati dalla Camera, Nancy Pelosi: «Ha messo a rischio l’America» Ad essere colpiti sono diversi settori, tra cui quello manifatturiero, tessile e minerario, in particolare per quanto riguarda acciaio e alluminio. L’annuncio delle Nuove sanzioni è stato dato in conferenza stampa dal segretario al tesoro Usa Steven Mnuchin e dal segretario di Stato Mike ... Leggi la notizia su giornalettismo

Frances25551623 : RT @EttoreTreglia: “Nuove sanzioni all’Iran”: gli Usa invocano la pace ma vanno alla guerra commerciale - serenel14278447 : Usa annunciano nuove sanzioni a Iran - italiaserait : Iran: nuove sanzioni. Pompeo: “Trump non vuole la guerra” -