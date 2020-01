Nuoto: Rachele Bruni vince il Len award 2019, miglior nuotatrice europea in acque libere (Di venerdì 10 gennaio 2020) Bruni, medaglia di bronzo ai mondiali di Nuoto nella 10 km di fondo, si è imposta nella categoria Nuoto di fondo con il 73,9% delle preferenze Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : Nuoto: Rachele Bruni vince il Len award 2019, miglior nuotatrice europea in acque libere - AnsaToscana : Nuoto: Rachele Bruni vince il 'Len award 2019'. Nominata miglior nuotatrice europea dell'anno in acque libere #ANSA - SwimmerShopit : Nuoto, Rachele Bruni miglior atleta europea di Fondo dell’anno per la LEN! -