Non è vero che in Australia sono scomparsi un milione tra canguri e koala, ma ci sono esseri umani morti, ustionati, sfollati e nessuno ne parla

Gli incendi che stanno interessando l'Australia non sono una novità a quelle latitudini. Per quanto la potenza della fiamme in questi ultimi giorni abbia creato seri danni all'ambiente e alla popolazione, si tratta di episodi che si sono ripetuti spesso nella storia del continente e quelli attuali non sono tra gli episodi più gravi mai avvenuti. Non si tratta di un fenomeno da sottovalutare, ma gli allarmismi, soprattutto in riferimento a koala e canguri morti, sono ormai all'ordine del giorni e vengono presi alla lettera da chi guarda la scena da questa parte del mondo. AP/LaPresse In base alle stime degli ambientalisti del WWF, negli incendi di questi giorni sono morti un miliardo tra canguri e koala. Ma facendo due conti molto semplici si scopre che i conti non tornano. Un dato degli ambientalisti di qualche mese fa, infatti, ha stimato che nel territorio ...

