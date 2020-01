New Mutants: Disney annuncia che il film fa parte del Marvel Cinematic Universe (Di sabato 11 gennaio 2020) Una newsletter della Disney ha annunciato che il film New Mutants, in arrivo nei cinema il 3 aprile, fa parte del Marvel Cinematic Universe. New Mutants, il film spinoff degli X-Men, fa parte del Marvel Cinematic Universe, come confermato dalla Disney in una newsletter inviata ai fan. Il lungometraggio, che arriverà nelle sale americane il 3 aprile, era stato realizzato dalla Fox, ora gestita proprio dal colosso dell'intrattenimento. Nella newsletter inviata al fan club D23 è stato scritto: "C'è una nuova aggiunta elettrizzante nel Marvel Cinematic Universe ed è il più recente lungometraggio della Twentieth Century Fox e Marvel Entertainment...". Il messaggio prosegue: "New Mutants è un thriller horror originale ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti viene tenuto in ... Leggi la notizia su movieplayer

