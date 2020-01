New Amsterdam 2, Ultima Puntata: Pazienti Sotto Tiro Da Detenuti! (Di venerdì 10 gennaio 2020) New Amsterdam 2, trama Ultima Puntata: delle detenute armate rischiano di causare una strage all’ospedale. Intanto Max continua a fare i conti, senza riuscire a metabolizzare, con la perdita della moglie, che rivive con una paziente incinta… La prima parte della seconda stagione di New Amsterdam è giunta al termine. Sono stati molti i momenti che hanno commosso i telespettatori, in particolar modo la sofferenza di Max che non riesce a riprendersi dalla perdita della moglie. L’Ultima Puntata però è destinata a lasciare tutti con il fiato sospeso. New Amsterdam 2: dove eravamo rimasti Kapoor cerca di consolare Max e gli dice che sa cosa significa perdere una moglie. Lui ha provato a riprendersi cucinando tutti i piatti che la donna conosceva bene ed amava, ed ha fatto tante altre cose per sentirsi più vicino a sua moglie. Max dice che sta male anche perché non può ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

