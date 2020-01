Netflix, la Corte Suprema del Brasile difende il suo Gesù omosessuale: nessuna censura per la serie. “La satira non può minare la fede” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Colpo di scena. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il Tribunale Superiore Federale del Brasile ha ribaltato tutti i pronostici accogliendo il ricorso presentato da Netflix e dando così il via libera alla messa in onda nel Paese della discussa serie “La prima tentazione di Cristo“. I giudici hanno ritenuto infatti incostituzionale il decreto emesso da un Tribunale di Rio De Janeiro che censurava il programma umoristico in cui Gesù viene rappresentato come omosessuale: “Non si deve presumere – ha spiegato il magistrato – che una satira umoristica abbia il potere magico di minare i valori della fede cristiana, la cui esistenza risale a oltre 2000 anni fa”. Non solo, ha poi ribadito il valore costituzionale del diritto di libertà e di espressione. La querelle era iniziata a dicembre, quando un magistrato di Rio de Janeiro, su richiesta di un gruppo cattolico, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Brasile, la Corte Suprema difende il Gesù omosessuale: Netflix lo manderà in onda. 'La satira non può minare la fed… - Noovyis : (Netflix, la Corte Suprema del Brasile difende il suo Gesù omosessuale: nessuna censura per la serie. “La satira no… - sbarrax : Brasile, la Corte Suprema difende il Gesù omosessuale: Netflix lo manderà in onda. 'La satira non p… -