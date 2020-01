Netflix, interviene la Corte suprema Brasiliana che non cancella il film su Gesù gay: «È libertà d’espressione» (Di venerdì 10 gennaio 2020) La prima tentazione di Cristo – film ironico in cui Gesù (interpretato da Gregory Duvivier) deve presentare il suo fidanzato Orlando (Fábio Porchat) alla famiglia e ai discepoli – non sparirà dal catalogo brasiliano di Netflix. Il presidente della Corte suprema Brasiliana ha infatti emesso un ordine che consente alla piattaforma di continuare a mandare in onda la storia che tanto sta facendo discutere. «Non si deve presumere che un’umoristica satira abbia il potere magico di minare i valori della fede cristiana, la cui esistenza risale a più di duemila anni», ha scritto il presidente José Antonio Dias Toffoli, rimarcando l’importanza della libertà d’espressione. Insieme alla decisione di Dias Toffoli, nello stesso giorno Netflix ha presentato una denuncia ufficiale alla massima autorità legale del paese con l’accusa di censura. Di fatto il film ... Leggi la notizia su open.online

Netflix interviene Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Netflix interviene