Nel 2021 le Fire TV Edition anche in Italia, le ultime (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sarebbe intenzione di Amazon quella di far pervenire in Italia i Fire TV Edition il prossimo anno, come emerso all'interno di un comunicato arrivato in contemporanea al CES 2020 di Las Vegas. Nel corso di quest'anno l'ecosistema, data la bontà delle vendite fatte registrare nel 2019, si espanderà ad altri mercati, tra cui UK, Austria, Germania, India ed Irlanda, per poi sbarcare a livello globale nel 2021 per l'introduzione di nuovi brand. Farà parte dell'ecosistema Fire TV Edition, naturalmente votato innanzitutto alle smart TV, anche la soundbar a 2.1 canali TCL TS8011, prevista pure per il mercato Italiano (sebbene non se ne conosca ancora la data di lancio). L'apparecchio include un woofer per i bassi ed è in grado di supportare i brani in formato Dolby Digital Plus. Non è ancora possibile risalire alle specifiche tecniche, ma comunque non dovrebbero mancare un ingresso ... Leggi la notizia su optimaitalia

