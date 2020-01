Nel 2020 il nuovo album di Ozzy Osbourne anticipato da Ordinary Man, il singolo con Elton John (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ozzy Osbourne annuncia il nuovo album di inediti. Per l'artista si tratta di un attesissimo progetto che arriva 10 anni dopo il precedente. Nell'ultimo decennio, infatti, è il primo ed unico lavoro che Ozzy Osbourne rilascia, anticipato dal singolo Ordinary Man, in featuring con Elton John. Frontman dei Black Sabbath, Ozzy Osbourne è uno dei pilastri del rock internazionale. Conosciuto in tutto il mondo, a 10 anni dall'album Scream, datato 2010, viene oggi annunciato il rilascio del nuovo disco di inediti. L'album verrà pubblicato il prossimo 21 febbraio ed è anticipato da una collaborazione d'eccezione che unisce Ozzy Osbourne a Elton John per un brano che si appresta a scalare le classifiche di vendita mondiali. Ordinary Man è disponibile da qualche ora e ha portato con sé i primi dettagli sulla nuova fatica discografica di Osbourne, che ha finalmente una data di uscita e ... Leggi la notizia su optimaitalia

petergomezblog : Craxi, quello che non c’è nel film Hammamet: nelle sentenze la lista della spesa delle tangenti, tra case a New Yor… - robertosaviano : Dopo la tragedia del bimbo ivoriano trovato morto nel carrello dell'aereo c'è solo da fermarsi e ingoiare tutte le… - fattoquotidiano : Bettino Craxi, quello che non c’è nel film Hammamet: la lista della spesa delle tangenti, tra case a New York e sol… -