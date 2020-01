Nel 2019 a Roma si sono verificati oltre 27 mila incidenti stradali (Di venerdì 10 gennaio 2020) Bus che escono di strada, betoniere fuori controllo lungo vie trafficate della città, camion per la raccolta rifiuti che sbandano, auto che si scontrano, moto agganciate da mezzi di trasporto, pedoni e ciclisti investiti. sono circa 27 mila gli incidenti stradali rilevati nella capitale nel 2019, e precisamente dal 1 gennaio al 27 novembre, ai quali si possono aggiungere i più recenti facendo salire ancora il numero. incidenti dove gli operatori della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti rilevando danni a cose e a persone. Fra gli ultimi casi balzati alle cronache, c'è la terribile vicenda dell'investimento di Corso Francia, costato la vita a due ragazze di 16 anni la notte fra il 21 e 22 dicembre. E, sempre quella notte, ha perso la vita anche un ragazzo di 25 anni alla guida di uno scooter su via Marco Polo. Mercoledì, in zona Casalotti, un furgone ha investito ... Leggi la notizia su agi

mengonimarco : Due mesi fa riempivamo sold out il Forum. È successo sette volte nel 2019! Ma che figata è stata? - redazioneiene : 'Lo stato è contro la verità'. Ha commentato così la possibile archiviazione il papà di Sissy, l'agente penitenziar… - IlContiAndrea : Album più venduti nel 2019, in vetta il fenomeno #Ultimo che trascina (e salva) la musica pop italiana con i Big in… -